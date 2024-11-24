İngiltere’de 24 saat içinde 3 şüpheli paket ihbarı yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da önceki gün iki şüpheli paket alarmının ardından dün de Euston Tren İstasyonu'nda şüpheli paket bulunması üzerine kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Başkentin merkezindeki Euston Tren İstasyonu'nda şüpheli paket bulunmasının ardından istasyon, güvenlik görevlileri tarafından boşaltıldı. Tahliye sırasında polis kordonları oluşturuldu. Şüpheli paket, uzman memurlar tarafından gerçekleştirilen kontrollü patlamada imha edildi. Olayın ardından istasyondaki polis kordonu kaldırıldı. İngiliz polisi, önceki gün de ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarındaki şüpheli paket ihbarının ardından kontrollü patlama gerçekleştirmişti. Polis, ayrıca ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında şüpheli yasak madde bulunduğunu açıklamış, bomba imha ekiplerinin havalimanına gönderildiği bildirilmişti.