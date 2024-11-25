Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda küresel ve bölgesel gelişmeler, ekonomik durum ve terörle mücadele çalışmaları masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası millete seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir yenilikten kaçınmadık, ülkemizde halen maalesef kendini 1940'lı yıllarda gören eğitime ideolojik bakan bir kesim bulunuyor.

Türkiye bizim iktidarımız döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsü ile mücadele etmiştir.

İSRAİL'İN GAZZE- LÜBNAN SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar Lübnan'ı Suriye'yi de içine alarak genişliyor, Türkiye olarak İsrail hükümetinin saldırgan politikasına en güçlü tepkiyi veriyoruz.

Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor.

İslam dünyası İsrail'e karşı tek yürek olmalı.

(Filistin) Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız.

"TÜRKİYE KONUŞULANDAN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPIYOR"

Türkiye; Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır

Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız.

Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza 'işbirlikçi' iftirası atanlar önce Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar

İnşallah, Filistin halkı bu zor günlerin sonunda felaha, barışa, huzura kavuşacak, zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır.

(UCM'nin tutuklama kararı) Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır.

İstanbul Enerji Forumu, sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

CHP'NİN MECLİS'TEKİ ZORBALIĞI!

Geçtiğimiz günlerdeki sahneler hepimizin yüzünü kızarttı. Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine müsaade etmeyiz.

KAMUDA DENETİM GENİŞLİYOR

(Yetkisiz çakar, tepe lambası kullanımı ve ruhsatsız ateşli silahlara ceza artırımı) Her iki hususta da kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

DDK, denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek, hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa gereğinin yapılmasını temin edecek