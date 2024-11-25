‘Şehit öğretmenlerimizin hatıraları yüreğimizde’

Başkan Erdoğan dün sosyal medya hesabından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."

'RAHMETLE ANIYORUM'

"Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer veren Başka Erdoğan, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum."

'BİR İLKİ BİZE YAŞATTINIZ'

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'ne telefonla bağlandı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'i kürsüde konuşma yaptığı sırada arayan Başkan Erdoğan, partililere seslenerek, kongrenin Gelibolu'da hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan, "Gelibolu'da bir ilki bizlere yaşattınız ve bundan sonra da Gelibolu'da çok daha farklı bir sürecin temelini atacaksınız. Gelibolu, çok daha farklı yepyeni bir dönemin inşallah başlangıcı olacaktır. Bizler yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz, atacağız ve bu konuda Gelibolu başı çekmelidir" diye konuştu.

GÖZLER KABİNE'DE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısında iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine toplantısında Erdoğan'ın diplomatik temaslarının da değerlendirilmesi bekleniyor.