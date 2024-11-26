Google Maps’in yönlendirdiği bitmemiş köprüde 3 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bareilly şehrinde, üç kişi, araçlarının GPS'inin yönlendirmesiyle bitmemiş bir köprüden düşerek hayatını kaybetti. Olay, Cumartesi günü, çevredeki bir köyden gelen sakinlerin, nehir kenarında suya gömülü bir araç ve içinde cansız bedenler bulmasıyla ortaya çıktı.

Polis soruşturmasına göre, kurbanlar bir düğünden eve dönmek için GPS kullanıyordu. Navigasyon, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kurbanlar, güvenlik görevlisi olarak çalışan Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar olarak tanımlandı. Üçlü, eve kısa yoldan gitmeye çalışıyordu. Kaza yerindeki köprü, 2022'deki şiddetli sel felaketinde yıkılmıştı ve yerel halk arasında "ölüm tuzağı" olarak biliniyor.

Yıkılan köprüde seyahate izin verilmemesine rağmen, yeterli uyarı levhalarının olmaması ve sürücülerin güncel olmayan dijital haritalara güvenmesi bölgeyi ciddi bir tehlike haline getiriyor. Polis, kurbanların ailelerine bilgi verdi ve kazanın ardından cesetler otopsi için morga taşındı.