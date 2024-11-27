  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Yılmaz’dan Siber Güvenlik Başkanlığı açıklaması: Hazırlıklar olgunlaştı

Yılmaz’dan Siber Güvenlik Başkanlığı açıklaması: Hazırlıklar olgunlaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması yönündeki çalışmalara ilişkin, "Bir taraftan siber güvenlikle ilgili kanun diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her iki konuda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda" dedi.

AA
Yılmaz’dan Siber Güvenlik Başkanlığı açıklaması: Hazırlıklar olgunlaştı

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Siber Güvenlik Başkanlığının ne zaman kurulacağına yönelik soru üzerine Yılmaz, "Bir taraftan siber güvenlikle ilgili kanun diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her iki konuda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda. Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mecliste bütçe görüşmelerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, uygun olan bir takvimde düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini söyledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA