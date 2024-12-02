Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara’da... Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başındayız.

Karadağ ile bu ortak geçmişimizde siyasi ekonomik kapsamlı bir işbirliğimiz mevcut. Değerli dostumuzun ilk ziyareti de bu müstesna ilişkinin nişanesidir. Münasebetlerimize kurumsal çerçeve sağlamak amacıyla Yüksek Düzeyli Strateji Komisyonu kurulmasını kararlaştırdık. 2021 yılında Karadağ'a gerçekleştirdiğim ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmaya yakınız. Bu hedefi geliştirme noktasında mutabık kaldık.

Gazze'de bir an önce ateşkes olmalı. Lübnan'daki ateşkesi destekliyoruz.

TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 30 milyon değeri aşan 500'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.

Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir.

(Suriye) Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde, sahadaki süreci anbean takip ediyor, farklı eylemin yaşanmaması için bütün tedbirleri alıyoruz