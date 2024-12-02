Madencilere ödüllerini Başkan Erdoğan verecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık'ta çevreye ve insana karşı sorumlu yaklaşımda bulunan madencileri ödüllendirecek. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan sorumlu madencilik ödülleri kapsamında madencilik sektöründeki güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve kadın liderliğini teşvik eden yenilikçi projeler ödüllendirilecek. Sorumlu Madencilik Ödülleri, Erdoğan'ın katılımıyla 6 Aralık 2024 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Milli Madencilik Zirvesi 2024 kapsamında sahiplerini bulacak.

3 KATEGORİ OLACAK

ÖTE yandan Sorumlu Madencilik Ödülleri, üç ana kategori ve toplam dokuz dalda verilecek. Her bir kategori, madencilik sektöründe farklı bir alanda sorumluluk bilincini teşvik etmeyi amaçlıyor: Sektörde kadınların liderliğinde gerçekleştirilen yenilikçi projeleri teşvik etmeyi amaçlayan 'Madenciliğe İlham Veren Kadınlar' kategorisi dalında; 'Yılın Yönetici Kadın Madencisi', 'Yılın Kadın Madencisi' ve son olarak 'Yılın Kadın Genç Yeteneği' ödülleri verilecek.