Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor! Ana gündem Suriye’de gerginlik

Milli Güvenlik Kurulu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu'nda ana gündem maddesinin Suriye'deki gelişmeler olması bekleniyor.

MASADAKİ ANA GÜNDEM SURİYE

Suriye'de Heyet Tahrir Şam tarafından Halep'e dönük başlatılan operasyonun ardından bölgede tansiyon yükselirken, yaşanan gelişmelerin Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca toplantıda Suriye'de artan tansiyonun Türkiye'ye başta göç olmak üzere olası etkileri değerlendirilecek.

Türkiye'nin bu ihtimale karşı alacağı tedbirler MGK'nın ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

ABD'DEN OLAN ALINACAK F-16 DA GÜNDEMDE

Öte yandan ABD'den alınacak 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD'deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye'ye teslimi ile Türkiye'nin F-35 programına alınması hususları da MGK'da mercek altına alınacak.

'YAPAY ZEKA' KIRMIZI KİTABA GİREBİLİR

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere.Bu yıl başında başlanan güncelleme çalışmalarında sona gelindi. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi beklenirken, tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.