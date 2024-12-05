  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Kurtulmuş: Kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

Kurtulmuş: Kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümünü kutladı.

AA
Kurtulmuş: Kadınların, Türkiye’nin geleceğindeki rolünü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk kadınının, 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Türkiye, birçok ülkeden yıllar önce kadınlara seçme ve seçilme imkanını getirerek, o yıllar için dünyaya çağın çok ötesinde bir demokrasi dersi vermiştir. Toplumsal hayattaki güçlü varlığı ile daima öne çıkan kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü daha fazla artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA