Kurtulmuş: Kadınların, Türkiye’nin geleceğindeki rolünü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk kadınının, 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Türkiye, birçok ülkeden yıllar önce kadınlara seçme ve seçilme imkanını getirerek, o yıllar için dünyaya çağın çok ötesinde bir demokrasi dersi vermiştir. Toplumsal hayattaki güçlü varlığı ile daima öne çıkan kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü daha fazla artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."