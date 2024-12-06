Ege illerine satıyorlardı! 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da sahte alkol üretimime yönelik düzenlenen "ÇENGEL-8" operasyonlarında; 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira değerinde sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi.

İstanbul'da Sahte Alkol Üretimime yönelik düzenlenen "ÇENGEL-8" operasyonlarında; ⛔28 Bin 400 Litre Sahte Alkol ele geçirildi❗️ Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı❗️ Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte… pic.twitter.com/EoNRPVfPWf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 6, 2024

YERLİKAYA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN EKİBİ KUTLADI

Yerlikaya "Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.