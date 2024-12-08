Kabine yarın Suriye gündemiyle toplanacak

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor.

Kabine toplantısında Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak. Başkan Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasında, Şam rejiminin Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemediğine dikkat çekmiş, bundan sonraki süreçte huzurun hakim olduğu bir Suriye görmek istediklerinin altını çizmişti. Kabine'de Esad sonrası dönemin yol haritası masaya yatırılacak.

Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak. Kabine Toplantısı sonrasında da Başkan Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak. Irak'ın kuzeyinde Zap'ta terör kilidi kapatıldı. Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.