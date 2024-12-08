Suriye bayrağı değişti

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Rejimin çöküşü ülke genelinde kutlandı.
SURİYE'NİN BAYRAĞI DEĞİŞTİ
Suriye'de tesis edilen yeni dönemle birlikte ülkenin bayrağı da değişti.
Yeşil, beyaz, siyah şeritler üzerine dizili 3 kırmızı yıldızın olduğu bayrak Esed sonrası Suriye'yi simgeleyen yeni bayrak oldu.
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