Suriye'de yıllardır süren iç savaşı kaybeden taraf, baskıcı Esad yönetimi oldu... 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi yaşanan kaos nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler tarafından büyük sevinçle karşılandı.

SURİYE'DE 13 yıl önce baskıcı Esad rejiminin yaptığı katliamlarla başlayan iç savaş, ülkedeki muhalif grupların zaferiyle sonuçlandı. Tarih yazan direnişçiler, son günlerde art arda elde ettikleri başarıların en büyüğünü önceki gece sabaha karşı başkent Şam'ı ele geçirerek kazandı.

İç savaş nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini büyük sevinç ve coşkuyla karşıladı.

KUTLAMALAR YAPILDI

SAVAŞ koşulları nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan çok sayıda Suriyeli de Şam'daki vatandaşlarının zafer kutlamalarına ortak oldu. Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki meydanlarda toplanan binlerce Suriyeli sığınmacı, araç konvoyları oluşturarak Esad rejiminin devrilmesini kutladı. Kutlamalara katılan Suriyeliler, "Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye sayesinde bizler bugün ülkemize, topraklarımıza geri dönebileceğiz" dedi.

İZMİR'DE ZAFER COŞKUSU

Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi İzmir'de yaşayan Suriyeliler de ülkelerindeki rejimin devrilmesinin ardından Konak Meydanı'nda toplandı. Türk ve Suriye bayraklarıyla kutlamaya katılanlar, "Teşekkürler Türkiye" sloganları atarak muhaliflerin zaferini kutladı