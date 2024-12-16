AK Parti’de gündem kongre süreci! Hem MYK hem de MKYK toplanıyor

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.10'da başladı.

aşkan Erdoğan'ın da büyükşehir kongrelerine bizzat katıldığı kongrelerde vatandaş AK Parti ve hükümete olan güvenini meydanlardaki coşkusuyla gösteriyor. Başkan Erdoğan, 5 ilin kongresine katıldı. Başkan Erdoğan, katıldığı il kongrelerinde teşkilatla bir araya geliyor, gençlik buluşmalarıyla gençleri dinliyor.

PARTİ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜ

Başkan Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, "Son mahalli seçim sonuçları bizi, Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bıraktı.

Milletimiz, bunca hizmetin, mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda, başkalarında değil, kendimizde arayacağız.

Demek ki, milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik, vatandaşlarımızın hissiyatını doğru bir şekilde okuyamadık. Kongre süreçlerimizi, yeni yönetimlerin oluşması yanında, işte bu cesur muhasebenin, işte bu hasbi ve samimi özeleştirinin de yapılacağı zeminler haline getirmeliyiz.390 bin ilçe delegemizin kanaatlerini aldığımız Ortak Akıl Toplantılarındaki amaçlarımızdan biri de budur" sözleriyle duyurduğu 'fabrika ayarlarına dönmesi' hususu meydanlarda vücut buldu.

Vatandaşın, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP ve muhalefetin başarısız belediyecilik performanslarının ve Türkiye'nin başarılı diplomasi adımlarının ardından yeniden AK Parti'ye olan ilgi ve güvenin arttığı öğrenildi.

GÜNDEM KONGRELER VE SURİYE

MKYK'da Teşkilat Başkanı Kandemir, bugüne kadar tamamlanan kongreler ve kongre süreci ile ilgili parti yönetimine bilgi verecek.

MYK'da ise Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başta belediyelerin borçlarını ve yerel yönetimlerin çalışmalarını anlatacak.

MKYK toplantısında ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mali ve İdari İşler Başkanı, Vedat Demiröz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur'un birer sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantılarda Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak.