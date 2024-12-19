CHP’lilerin algı operasyonu çöktü

CHP'li belediyelerin geçmişte olmayan bir anlayışla SGK tarafından hacizle karşı karşıya bırakıldıkları savunması, SGK'nın 25 yıl önceki borç tahsilatı yaptığının gözler önüne serilmesiyle çöktü. Öyle ki 16 Kasım 2000 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, borcunu ödemeyen 950 belediyeye yönelik haciz işlemi başlatmıştı. O dönem belediye başkanlarının bile mallarına el konulduğu bilgisi de yer alıyordu.

İZMİR BORÇTA ZİRVEDE

SGK'ya en borçlu belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 8,7 milyar TL ile birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 6.4 milyar TL ile ikinci sırada yer alıyor. Adana'nın 4.3 milyar TL, Şişli Belediyesi'nin ise 2.3 milyar TL ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1.6 milyar prim borcu bulunuyor. CHP'li borçlu belediyeler arasında ilk sırada bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise 9,8 milyarlık borcunun SGK tarafından ödeme emri gönderince yapılandırmaya başvurduğu öğrenildi.

TOPLAM BORÇ 160 MİLYAR TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 2024 Ocak ayında 96 milyar olan belediyelerin toplam borcunun 160 milyar TL'ye ulaştığını açıklamıştı. Bugüne kadar belediyelerden 11.7 milyar TL icra yoluyla prim borcu tahsilatı gerçekleştiğini belirten Işıkhan, "SGK'nın 2024'ün ilk dokuz ayındaki prim geliri ise 2 trilyon 15 milyar liradır. Süresinde ödenmeyen icraya intikal ettirilmek suretiyle çoğunluğu özel sektör işverenlerinden olmak üzere, on bir aylık sürede yaklaşık 46,6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik" demişti.

Söz konusu tahsilatın 11 milyar 750 milyonluk kısmının belediye prim borçları olduğunu da açıklayan Bakan Işıkhan, "İşçi ve memur sigorta kolunda; toplam SGK alacağının yüzde 24,3'ü belediyelerin borcudur. SGK olarak prim tahsilat oranımız yüzde 88'dir. Belediyelerin borcu ise, yüzde 24 paya sahipken; belediyelerin borçlarını ödeme oranı yüzde 44'tür" bilgisini vermişti.