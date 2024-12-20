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Son çizme ustasından Erdoğan’a özel hediye

NADİR UYSAL

Giriş Tarihi:

Son çizme ustasından Erdoğan’a özel hediye

İzmir Tire'de 63 yıllık körüklü çizme ustası olan Hasan Hüseyin Öter (75), davetli olarak katıldığı "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Reisi Cumhur' yazılı ve Türk Bayrağı'nın nakşedildiği 7 kırma özel körüklü çizme ile yöresel üstlük hediye etti. Öter, "Mesleğimin son temsilcisiyim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Benden bir hatıra kalsın istedim. İki yaşından genç dananın derisinden özel olarak hazırladığım çizmeleri 1 buçuk ayda yaptım" dedi. Programda Başkan Erdoğan'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Öter, "Beni masasına davet etti. Çok hoşgörülü biri, uzun uzun sohbet ettik. Tireli esnaf arkadaşların selamlarını ilettim ve kendisini Tire'ye davet ettim" diye konuştu.

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