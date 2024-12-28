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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ekonomiye Değer Katanlar 49'uncu Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin taban ücret olduğunu hatırlatan Erdoğan, işverenlerin daha çalışanlarına daha yüksek ücretler verebileceğini ifade etti. Başkan Erdoğan, istihdamını 2025'te koruyan KOBİ'lere de çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek vereceğini müjdeledi.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. TEKNOFEST'ler Ar-Ge yatırımları ile bu yeni dünyaya ülkemizi hazırlıyoruz. Geleceğin teknolojisine bugünden yapılan her yatırımı destekliyoruz. Bursa teknoloji alanında da diğer illerimize örnek olacaktır.

"MUHALEFET MESELEYİ KAVRAYAMADI"

İç iktidar kavgasına kendilerini öyle bir kaptırdılar ki teknolojinin nereye evrildiğini göremiyorlar. Aynı tablo dış politikadan ekonomiye kadar her alanda geçerli. Kendilerini yenileme noktasında sadece isteksiz değiller aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye rejiminin devrilmesinin üstünden 3 hafta geçti bunlar meselesi hala kavrayamadı.

KOBİ'LERE ÇALIŞAN BAŞINA 2 BİN 500 TL DESTEK

Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. (İstihdam programı) 2024'ün son aylarındaki istihdamı 2025'te koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

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