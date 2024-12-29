Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! 17 ülkeye, 19 ziyarette bulundu

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü, Almanya Başbakanı Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 10 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Başbakan Edi Rama ile görüştü.



Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ortak anlaşmaların imza törenine iştirak edenBaşkan Erdoğan, Rama ile ortak basın düzenledi, finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Arnavutluk programı sonrası Sırbistan'ın başkenti Zagreb'e giden Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na iştirak etti.



BRICS ZİRVESİ

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere 23 Ekim'de Tataristan'a giden Erdoğan, 4 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.



Avrupa Siyasi Topluluğu 5. Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Başkan Erdoğan, Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.



İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Erdoğan, buradaki temasları sonrası aynı akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Bakü'ye hareket etti.