Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Türkiye Yüzyılı, kardeşliğin yüzyılı olacak

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Aziz milletim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 2024 yılına veda ediyor, yeni umut, beklenti ve hayallerle 2025 yılını karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın; ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Geride bıraktığımız yıl boyunca istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. 2024 yılı, ülkemiz ve bölgemiz için pek çok kritik gelişmeye sahne oldu. Mahalli İdareler Seçimi'ni tam bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirerek, Türk demokrasisinin olgunluğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Milletimizin iradesi, sandıkta özgürce tecelli ederken, kazanan demokrasimizle birlikte 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu. Tercihleri ne olursa olsun, seçim sandıklarını adeta bir bayram yerine dönüştüren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

"POPÜLİST SÖYLEMLERE PRİM VERMEYİN"

Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. İstihdam, ihracat, üretim, turizm, savunma sanayi ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kaydettik ve bu çalışmalar yeni yılda daha da hızlanacak. Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesi, 2025 hedeflerimize ulaşacağımızın güçlü bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın refah kaybını telafi etmek, alım gücünü artırmak ve daha iyi bir yaşam standardı sunmak için gerekli politikalara ağırlık vermeye devam edeceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere, fahiş fiyatlarla milletimizin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan geçmişte Türkiye'ye ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, ekonomideki geçici sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız, Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşacağız. Bu süreçte sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış bekliyorum.

"YENİ BİR DÖNEME TANIKLIK EDİYORUZ"

2024 yılının son haftaları, köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkilerimiz olan Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık etti. Bu yeni dönemin, Suriye'de kalıcı barış, huzur, istikrar ve ekonomik refahın kapısını aralaması için gereken her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. İnanıyorum ki, Suriye'de istikrar ortamı güçlendikçe, 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşleri de kolaylaşacaktır. Bu süreçte, ensar olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan Allah razı olsun. Gazze'deki katliamlara ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren, vicdanlı ve adaletli duruşunu her platformda ortaya koyan ülke konumundayız. Gazze ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden zulmün sona ermesi ve barışın tesisi için yoğun çaba gösteriyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde, özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla sona erdirilmesi, öncelikli hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. Temennimiz, 2025 yılında kuzeyimizde de yeni ve umut dolu bir dönemin başlamasıdır. Sınırlarımız ötesindeki bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken, ülkemiz için en önemli gündemimiz iç cephemizin tahkimatı olacaktır. Bu çerçevede, birliğimizi, dayanışmamızı ve kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek için azimle çalışacağız.

"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde, terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlılıkla adımlar atacağız. Bu süreçte, ülkemizin önünde yeni bir yol açacak çalışmaları suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayışla yürütmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ancak gerektiğinde, devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede, 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize ve umutlarını Türkiye'ye bağlamış yüz binlerce mazluma mahcup etmesin. Bu temennilerle, yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni miladi yılınız kutlu olsun. Kalın sağlıcakla."