BAYKAR İtalya’nın gündeminden düşmüyor

Geçtiğimiz günlerde BAYKAR, İtalyan devi havacılık şirketi Piaggio'yu satın aldı. Bu olay hem Türkiye'de hem de İtalya'da büyük ses getirdi. 1884'te kurulan ve ilk uçağını 1915'te üreten Piaggio Aerospace, 2018'den bu yana "kayyum" yönetimi altındaydı. Satış sürecinde İtalyan basınına göre Türkiye'nin yanı sıra Brezilya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler gelmişti.

Cuma günü ise İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanlığı, şirketin Türkiye'den Baykar'a satıldığını açıkladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medyada İtalyanca ve Türkçe mesaj yayımladı.

'140 YILLIK MİRAS'

Bayraktar, "BAYKAR olarak 140 yıllık köklü bir mirasa sahip Piaggio Aerospace'i bünyemize katarak Türk havacılık sanayisinin gücünü Avrupa'ya taşıyoruz. Bu stratejik adımla üretim kapasitemizi güçlendirirken tarihi bir markayı geleceğe taşımanın sorumluluğunu üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Satış operasyonunu değerlendiren Savunma ve Türkiye Uzmanı Uluslararası İlişkiler Profesörü Federico Donelli ise BAYKAR'ın bu anlaşmayla satış alanını genişletme potansiyeline vurgu yaptı ve "Bu bir kazan-kazan operasyonu gibi görünüyor" dedi. İtalya Metal İşçileri Sendikası (UILM), bu satın alma ile Baykar'ın Avrupa'daki pazarını büyütme fırsatı elde ettiğini de vurguladı.

'AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Trieste Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü ve İtalya'nın köklü düşünce kuruluşlarından Uluslararası Siyaset Araştırmaları Enstitüsü (ISPI) araştırmacısı Federico Donelli ayrıca bu anlaşmanın BAYKAR için de İtalyan firma için de büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti.