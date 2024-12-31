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Öğretmen alımları artık AGS ile yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni yılda öğretmen alımlarının artık Kamu Personeli Seçme Sınavı ile değil Akademi Giriş Sınavı ile gerçekleşeceğini duyurdu.

HABER MERKEZİ

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Öğretmen alımları artık AGS ile yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni yılda eğitim sisteminde yapılacak düzenlemeleri ve projeleri açıkladı. Tekin, öğretmen alımlarının artık KPSS ile değil Akademi Giriş Sınavı ile gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Tekin, "2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS sınavı olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile "Akademi Giriş Sınavı" adıyla bir sınavı organize ettik. O, bu yıl ilk defa 13 Temmuz'da "Akademi Giriş Sınavı" adıyla yapılacak. Sınav sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız" dedi.

Öte yandan Tekin, ilkokullarda da karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini dile getirdi.

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