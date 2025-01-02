DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüşecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı tarihi çağrının siyasette yankıları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de yasama yılı açılışında DEM Parti Başkanları'yla el sıkışmış ve sonraki günlerde teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakması çağrısı yapmasını istemişti.Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Milletvekili Ömer Öcalan adaya giderek amcasıyla görüşmüştü. Bahçeli, daha sonra DEM Partili yetkililer ile Öcalan arasında temas kurulmasını istemişti.

"TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR"

İmralı'da gerçekleşen görüşmenin ardından DEM Parti heyetinden yapılan ilk açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmek tarihi bir sorumluluktur." denildi. Açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın "Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım." dediği aktarıldı.