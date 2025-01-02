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Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Kandilini kutladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Emine Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaip Kandili mesajı yayınladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Regaip Gecesi, yüreklerin arındığı, umutların tazelendiği rahmet gecesidir. Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam âleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum.

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