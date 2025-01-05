Başkan Erdoğan: Hedefimiz terörsüz bir Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli yol arkadaşlarım sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Buradan, Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi muhabbet ile kucaklıyorum. Suyuna havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum, baba yurdum Rize'de bizleri buluşturan rabbime hamt olsun. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun.

Hizmet aşkı ile bayrağı devralan kardeşlerime başarılar, nöbeti devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Candan vazgeçilir, Rize'den vazgeçilmez diyoruz. Siz kalbinizle ve desteğinizle bizimle oldukça kazanmadık mücadele bırakmayız. Karadeniz tükenir, Rize'nin davasına milletine Türkiye'sine olan sevdası tükenmez.

Ülkeye hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz var. Dosta düşmana karşı yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da Karadeniz azmi ile çalışmaya devam edeceğiz.

Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılı yapı taşları mahiyetindedir. Biz bunları söylerken birileri gibi palavra atmıyoruz, tartışmalı verilere dayanmıyoruz. Birileri gibi emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz.

Biz bu millete canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde gözünü kırpmadan ölüme yürüyen milyonları nasıl unutabiliriz. İstanbul'da indiğimiz Havalimanı etrafını, Külliye çevresini canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unuturuz. Tankların altına yatanları, Mermilerin üzerine yürüyüp her biri süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unuturuz. Onları unutursak kalbimiz taş kesilir.

Biz ülkesinin kaderi ile kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. Cumhur ittifakı ne kadar üretken olursa Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması da o derece kolay gerçekleşir.

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE"

Hep birlikte tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Hiçbir riske girmeden hayatın alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak. Türkiye'nin en önemli sorun tatlı su solcusu tipinin her yeri işgal etmesidir. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bizde bu anlayışa sahip olanlara yer yoktur.

Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım.

Biz siyasetimizi yaparken kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeliyiz. Bunları herhangi bir çıkar beklentisi ile değil davamızın yüklediği mesuliyet bilinci ile yapmalıyız. Aksi halde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti, sivil toplum kuruluşu, belediye var ama AK Parti böyle olamaz. Milletin kaynaklarını terör örgütlerine aktarır, kimi çarçur eder, kimi etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyeri için kullanır. Bu millete ihanettir.