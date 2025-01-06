Yılın ilk kabinesi toplanıyor! En düşük emekli aylığında artış olacak mı?

2025 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri; Suriye ve Filistin'deki gelişmeler ile terörle mücadele konuları olacak. Terörsüz Türkiye için İmralı sürecinin nasıl olacağı ele alınacak.

Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

İÇ CEPHEYİ TAHKİM VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantıda, yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İmralı ve DEM Parti ile başlatılan yeni sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için izlenecek politikalar değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer ana gündem maddesi ise en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak. Hükümet bu ay içinde konu hakkında yeni bir kanuni düzenleme yapmayı planlıyor. Yapılacak çalışmanın boyutu toplantıda masaya yatırılacak.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞ PLANLAMASI

Kabine'de Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları masada olacak. Suriye'deki mevcut siyasi durumun yanı sıra bölgesel gelişmelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

Ülkedeki Suriyelilerin 'Gönüllü, Onurlu, Güvenli ve Düzenli ' şekilde geri dönüşlerinin hızlanması bekleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşleri ile ilgili son durum hakkında kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, "Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi her yönüyle ele almak suretiyle şu anki hale getirdik. Güney sınırlarımızın hemen ötesinde tarih yeniden yazılıyor"ifadelerini kullanmıştı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele de Kabinede görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurt içi operasyonlar da güdeme gelmesi bekleniyor.

Suriye'de yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye'nin sınırında herhangi bir terör devletinin kurulmasına müsaade edilmeyeceği vurgulanacak. Özelikle Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonlarında gelinen son durumun değerlendirilmesi öngörülüyor.

Son dönemde terörle mücadelede yapılan hamleler toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınacak. İstihbarat raporları ve güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin aktarımları toplantıda yer alacak.

Suriye'de atılacak yeni adımların da gündeme geleceği toplantıda, Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükümet ile kurulması planlanan yeni ilişkiler de geniş yer kaplayacak.