1 Ocak’tan bu yana altı kadın katledildi

KADIN cinayetlerine ilişkin raporlara göre, 2025 yılının ilk altı gününde işlenen cinayetler, toplumda kadına yönelik şiddetin derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 2025'in ilk 6 gününde 6 kadın katledildi. 2 Ocak'ta Giresun'un Dereli ilçesinde, 26 yaşındaki Fatma Türk av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan beş yakını tutuklandı. Bu olayın ardından 3 Ocak'ta 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu, gece saatlerinde park halindeki otomobilin içinde başından vurulmuş halde bulundu.

ART ARDA CİNAYET

GENÇ kadının katili, sevgilisi çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediği ortaya çıktı. Elazığ'da ise erkek arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan ve 49 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yerel televizyon muhabiri Semra Demirelli (25), 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'de Bayraklı ilçesinde de denizde kadın cesedi bulundu.

Cesedin 44 yaşındaki Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi. Ölümü hala şaibesini koruyor. İstanbul Bahçelievler'de T.F. adlı kadın ise kıskançlık cinayetine kurban gitti. Erkek kardeşi F.F tarafından açık giyindiği bahanesiyle bıçaklandı. Ağır yaralanan T.F. hastanede hayatını kaybetti, saldırgan kardeş tutuklandı. İstanbul Esenyurt'ta da iki çocuk annesi Burcu Seymen (32), sevgilisi tarafından silahla öldürdü.

2024'TE 259 ŞAİBELİ ÖLÜM

2024'TE 394 kadın cinayeti, 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. 2023'te ise 315 kadın katledilirken, 248'inin ölümü şüpheli bulundu. 2022'de 334 kadın, 2021'de 433 kadın, 2020 yılında ise 418 kadın vahşice katledildi. 2019 yılındaki 474 cinayet ise son 11 yılın en fazla cinayet sayısının olduğu yıl oldu.