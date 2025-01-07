Aile Yılı’na özel logo tasarlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak amacıyla birçok çalışma yürütülüyor.

Türkiye'deki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde Bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 81 ilde Aile Çalıştayları düzenlendi. Ayrıca, aile içinde yaşanan sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek üzere bireylere Aile Danışmanlığı Hizmeti veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile kurulan Aile Enstitüsü, aile yapısının ve değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi, ailenin sosyal refahının artırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile ilgili politikalarla veri oluşturmaya yönelik tüm Bakanlık faaliyetlerini kapsayan araştırmalar yürütecek.

DEVLETİN HİMAYESİNDE VE AY YILDIZIN GÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Güçlü toplum, güçlü ailelerle mümkündür. Toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini 'Aile Yılı' ilan etmeyi kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile Yılı ilanının ardından, aile kurumunun önemine dikkati çekmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bu yıla özel logo tasarlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, logo, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan, ailenin devletin himayesinde ve ay yıldızın gölgesinde, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini temsil ediyor. Logo, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin afişlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında sıkça kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta Aile Yılı'nın detaylarını açıklayarak, vatandaşlara birçok müjde verecek. Aynı zamanda yıl boyunca aile kurumunun önemine dikkati çekmek için çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Ayrıca bu yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda, aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmalar yürütülecek.