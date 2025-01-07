DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile bir araya geldi.

'DEAŞ BİR ZEHİRDİR'

BAKAN Fidan, Ürdün'le Türkiye arasında 3+3 olarak nitelendirilen bir mekanizma olduğunu belirterek, "Bu mekanizma özellikle kriz anlarında, bölgedeki olağanüstü gelişmeler anında bir araya gelen bir mekanizma" dedi.

Bakan Fidan, Suriye'de ve bölgede etkisini devam ettiren DEAŞ tehlikesine karşı neler yapılabileceğini konuştuklarını kaydederek, "DEAŞ Müslüman toplumlar için zehirdir. Dinimizi kullanarak, sınırsız şiddet uygulayarak, vahşice insanların öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi ve kaosun oluşturulması tabii ki bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir. Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Her türlü oyunu görecek ve bozacak durumdayız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise "Biz Türkiye'nin güvenliğini, istikrarını tehdit eden ne varsa bölgenin de güvenliğini tehdit eder diye söylüyoruz. Türkiye'de kardeşlerimizi PKK ile mücadele konusunda destekliyoruz. Biz de PKK'ya karşıyız. Türkiye'ye kötülük getirecek her şeye karşıyız. Tabii ki PKK, Suriye'deki bütün Kürtleri temsil etmemektedir. DEAŞ hepimiz için tehlikeli" dedi.