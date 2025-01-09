Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir TV canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getirileceğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sosyal medya platformları birçoğu aktif ve dünyadaki nüfusa oranla değil sayısal olarak Türkiye en çok kullanan ülkelerden bir tanesi. Belli platformların 58 milyona kadar varan kullanıcı sayılarının olduğunu söylerim. Totalde 300 milyon civarında kullanım söz konusu.

Sosyal medyada ciddi bir eksiklik var. Buralarda gelişen değişen durumlara göre düzenleme yapılması gerekir. Özellikle gençlerimizi çok olumsuz etkilediği bunun farklı yönlere doğru ülkemizin, milletimizin istikbalini tehdit edecek emareler var. Dünyada 13 yaş mı, 16 yaş mı olsun diye tartışılıyor. Biz de oturup konuşuyoruz. Epey bir aşamaya geldik. Yıl içerisinde buna yönelik TBMM'deki grubumuzla beraber konuşuyoruz. Bir düzenleme yapalım istiyoruz. Yaş sınırı 16 yaş olması kanaatimizidir. Nihai karar TBMM'nin vereceği karardır.

DISCORD ERİŞİME AÇILACAK MI?

Mahkemenin kararları var. Onları düzeltip yerine getirdiklerinde tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde mahkeme de kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirim yaparsa elbette gereğini yaparız".