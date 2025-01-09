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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın geçen yıl 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

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