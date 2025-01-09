Kızılhaç: Türkiye ile iş birliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyoruz

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Başkan Mirjana Spoljaric Egger'in Ankara'ya ilk ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Egger'in, Lübnan ve Suriye'nin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Kızılay yetkilileriyle görüştüğü belirtilen açıklamada, "Ziyaret, tüm dünyada çatışma bölgelerinde yaşanan acıları azaltmada insani yardımın ve uluslararası insancıl hukukun üstlendiği hayati role dikkatleri çekmek için bir fırsat oldu." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE, ACILARI AZALTMA AÇISINDAN KRİTİK BİR ROL OYNUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Egger, "ICRC ile Türkiye arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum. Tüm dünyada sivil yaşamında feci bir bilanço getiren bunca çatışma devam ederken Türkiye, acıları azaltma ve uluslararası insancıl hukuka saygıyı güçlendirme açısından uzun zamandır kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay ile sağlam bir iş birliği ilişkisi içinde olmalarının önemine işaret eden Egger, "Nitekim işbirliğimizi daha da derinleştireceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.