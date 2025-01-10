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3 çocuğun akılalmaz hırsızlığı pes dedirtti! Bursa'da başlayan gasp Manisa'da sona erdi!

Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'ya gelen yaşları 12, 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuğun akılalmaz hırsızlığı pes dedirtti. Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'da kaza yapan ve burada başka bir aracı kaçıran 3 çocuk, üçüncü arabayı çalmaya çalışırken polis ekipleri tarafında kıskıvrak yakalandı.

AA

Giriş Tarihi:

3 çocuğun akılalmaz hırsızlığı pes dedirtti! Bursa’da başlayan gasp Manisa’da sona erdi!

Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'da kaza yapan ve burada başka bir aracı kaçıran 3 çocuk, üçüncü arabayı çalmaya çalışırken yakalandı.

3 çocuğun akılalmaz hırsızlığı pes dedirtti! Bursa’da başlayan gasp Manisa’da sona erdi!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde, kazaya karışıp terkedilen bir otomobil ihbarına giden polis ekipleri, 07 YBS 98 plakalı otomobilin Bursa'nın Orhangazi ilçesinden çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu otomobilin 12, 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuk tarafından gasbedildiğini belirledi.

3 çocuğun akılalmaz hırsızlığı pes dedirtti! Bursa’da başlayan gasp Manisa’da sona erdi!

Aynı kişilerin Merkezefendi Devlet Hastanesi Otoparkı'ndan da başka bir otomobili çaldığını tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Çocuklar, Saruhanlı ilçesinde üçüncü aracı çalmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine suçüstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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