BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’ndan dayanışma çağrısı

Megally, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yaptığı ilk ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ziyaret sırasında Suriye'nin geçici hükümeti ile diyalog ve etkileşimi artırmak için görüşmeler yaptıklarını kaydeden Megallay, görüşmelerde Esed rejimi dönemi mağdurları ile aileleri için adalet, toplu mezarlar ile delillerin korunmasının yanı sıra Komisyon ile devam eden çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Megallay, Suriye halkı ile dayanışma yapılması çağrısında bulundu.

"Yeni yönetimin, Komisyon ile gelecekte de etkileşime devam etme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanan Megallay, bunun Esed rejiminin görev süresince Komisyon'a erişim izni vermemesi nedeniyle önemli bir değişime işaret ettiğini aktardı.

Megallay, "Yeni yönetim yetkililerini, gözaltı merkezlerindeki toplu mezarların ve delillerin korunmasını güçlendirdiği için takdir ediyoruz. Öte yandan onları, Suriye'deki ilgili sivil toplum örgütlerini ve uluslararası aktörleri de kullanarak bu çabaları daha da ileriye taşımaya teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYELİLER ARASINDA AÇIK BİR RAHATLAMA HİSSİ VAR"

Komisyonun, 2011'den bu yana soruşturmalarının odak noktası olan gözaltı merkezleri ve toplu mezar alanları dahil Şam ve çevresini ilk kez ziyaret ettiğine dikkati çeken Megallay, bu suiistimallerin bir daha asla tekrarlanmaması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Megallay, "Suriyeliler arasında açık bir rahatlama hissi var. Onlarca yıllık baskıcı yönetimden sonra korku ortadan kalktı ve yeni bir özgürlük hissi elle tutulur hale geldi." ifadelerini kullandı.