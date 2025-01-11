Başkan Erdoğan: Ya silah gömecekler ya da gömülecekler

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

23 buçuk yıldır gece gündüz demeden AK Parti için memleketin selameti için mücadele deden dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kardeşliğin şehri, Şanlıurfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetteki her vatandaşımıza adil hizmet götüren partidir. Bin yıllık kardeşliğimize kast eden tavrı elimizin tersiyle ittik.

Suriyeli mazlumları hedef gösterenleri kimlik siyasetinin en pervasız biçimine sarılanları unutmadık. Hitler özentisi siyaset yapanlara millet dersini verdi. Bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Biz milletimizle kader birliği yaptık. Bizim yolumuz ileri demokrasi yoludur.

Terör örgütleri eli ile bölgemizi sömürenlerin devri sona erdi. Terörü bir maşa olarak kullanma dönemi tamamen bitmiştir. Terör örgütü bu topraklara kandan gözyaşından başka bir şey getirmedi. Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Gelinen tarihi yol ayrımında seçenekler daralmıştır. Bir yerde refah ve ve huzur diğer yarda gerilim ve huzursuzluk var. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız.