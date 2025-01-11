Los Angeles’taki yangınlarda tahliye edilenler, uzun süren denetimlerden şikayetçi

Yangınlar nedeniyle tahliye edilen evlerini kontrol etmek ve eşyalarını almak isteyen Pacific Palisades semti sakinleri, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Hırsızlıkların önüne geçmek için evini kontrol etmek isteyen vatandaşlara, polis memurlarının eşlik etmesi yaklaşık 45 dakika sürerken, semt sakinleri polisin bölgede evi olan ünlülere ayrımcılık yaptığı iddiasında da bulundu.

Semt sakinlerinden Yolanda Bergman, bölgeden uzaklaşabilmek için arabasını alması gerektiğini ve bu nedenle uzun kuyrukta beklediğini belirterek, "Ne var biliyor musunuz? Biz de insanız. Hepimiz sırada bekliyoruz. Ama Hollywood ünlülerinin gözünüzün önünde kolayca evlerine girmelerine izin vermeleri korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

Kenneth Benedetto da "Kimliğimizi alabilirler. Yağmalama yapmıyoruz. Sadece evimize gidip, ne kaldığına bakmak istiyoruz. Bu kadar zor olmamalı. Tek beklediğimiz bu." diye konuştu.

Pacific Palisades semtinin Lee Opolinski bölgesinin çok kötü durumda olduğuna dikkati çeken Benedetto, polisin genel olarak bilgi sahibi olmadığını ve hiçbir şey yapmadan beklediklerini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve çok sayıda özel mülke de zarar vererek, geride birçok enkaz bırakan yangına, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

İlerleyen günlerde sert rüzgarların yeniden başlayacağının bildirilmesi üzerine itfaiye yetkilileri, kentin 5 noktasında devam eden yangınları kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.