TSK’dan Irak’ın kuzeyine operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonları sürüyor. Son operasyon Irak'ın kuzeyinde gerçekleşti. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerine operasyon yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada terörle mücadelenin süreceği vurgulandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.