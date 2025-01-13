Tüketici boykotları İsrail’i sarsıyor

BURSA Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak, rekabetin yoğun, tüketicinin asıl söz sahibi olduğu dünyada boykotun geçmişe göre daha anlamlı hale geldiğini belirterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek veren dev şirketlerin mali yapılarında ve politikalarında boykot sonrası değişimler görüldüğünü söyledi.

'HİSSE SENEDİ DÜŞTÜ'

İSRAİL'İN 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden söz konusu saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepkiler sürüyor. Bu süreçte İsrail'e doğrudan veya dolaylı olarak destek veren küresel şirketlere karşı tüketiciler de tepkilerini "ürünleri boykot ederek" gösteriyor. Sosyal medyada hızla yayılan boykot çağrılarının tüketici tercihlerini yönlendirmesi bu şirketler için ekonomik kayba yol açıyor.

Doç. Dr. Yüksel Okşak, tüketicilerin ürünleri boykot etmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüketici tepkilerinin başarıya ulaştığını uluslararası şirketlerin mali tabloları ve politikalarında gördüklerini dile getiren Okşak, "Meşhur kahve zincirinin küresel mağaza satış verisine göre son 3. çeyrekte yüzde 7'lik daralma var. Daha da önemlisi aynı kahve zincirinin hisse başına karı geçen seneye göre yüzde 25 azalışla 80 sente kadar düştü. Hatta bu kahve zinciri 2025 yılına ait mali verilerini açıklamayı askıya aldı. Bu, 2025 yılı verilerinde bazı problemlerin, sıkıntıların olacağını gösteriyor" dedi.