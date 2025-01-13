"Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız"

Bakan Hakan Fidan Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. Bakan Fidan, Arap ülkeleriyle yapılan toplantıda, bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğu taşıdıklarını söyledi. Bakan Fidan,Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Fidan Riyad'da birçok üst düzey yetkiliyle bir araya geldi. Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile ikili görüşme gerçekleştirdi

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Fidan, "Biz Türkiye olarak Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Suriyeli kardeşimiz Şeybani'nin masada bizimle birlikte olması bir dönüm noktası ve tarihi bir andır. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir. Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz. Çabalarımızı daha etkin kılmak için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabiliriz. Önümüzdeki dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörleri belirlemeliyiz" dedi.

SDG AÇIKLAMASI

FİDAN, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.