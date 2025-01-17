Başkan Erdoğan hizmete açtı! Seyahat süresi 17 dakikaya düşüyor

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya Çevre Yolu 2. Kesim Açılışı töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Konya'yı Akdeniz'e en kestirme yoldan bağlayan Demirkapı tünelini hizmete açtık. Ulaştırma alanında Konya'ya 146,7 milyar liralık yatırım yaptık. Yılda 6 milyar tasarruf edilecek.

Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacağız. Şehrimizin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine de kayda değer katkılar yapacağız. Konya Çevre Yolu ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun.

SEYAHAT SÜRESİ 17 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 altgeçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksı arası 16 kilometrede de çalışmalar devam etmektedir. 44 bin adet fidan diktik. İkinci kısmın geriye kalan 16 km'lik bölümde çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onu da tamamlıyoruz. 30 kilometrelik kesim ile mevcut yol üzerinden 40 km kat edilen ulaşımı 10 kilometre kısaltmış oluyoruz. Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4.6 milyar lira, akaryakıttan 1.4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz.

KONYA ÇEVRE YOLU ÖZELLİKLERİ

Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı sağlayacak projeyle, Konya'nın ulaşım standardı artırılarak sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak.

Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşım, 10 kilometre kısaltılıyor.

Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacak