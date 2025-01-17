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Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı: Başarılarınız daim olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik paylaşımda bulundu.

AA

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Emine Erdoğan’dan yarıyıl tatili paylaşımı: Başarılarınız daim olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir. Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

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