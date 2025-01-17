Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 10 bini geçti

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Hayata Köprü Sanat Projesi" kapsamında kadrosu devlet himayesindeki çocuklardan oluşan "Altın Çağ" adlı tiyatro oyununu izledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun öncesi hitapta bulunan Erdoğan, konuşmasına Cemil Meriç'in "Kendini tanımak, ön yargıların ve yalanların köleliğinden kurtulmaktır" sözlerini anımsattı.

Erdoğan, kendini tanımanın yalnızca kişinin benliğine doğru yaptığı bireysel bir yolculuk değil, insanın ait olduğu büyük hikayeye kulak vermesi anlamına geldiğini söyledi.

Sergilenecek olan Orta Çağ'daki dönemin doktor, astronom ve düşünürlerinin az bilinmesini konu alan tiyatro oyununa atıfta bulunan Erdoğan, Türk İslam medeniyetinin bilimde, sanatta, felsefede ve ahlakta insanlığa yön veren bir irfan hazinesi olduğuna vurgu yaptı.

Erdoğan, "Bu hazinenin en parlak dönemlerinden biri de Orta Çağ'dır. Öyle bir çağ düşünün ki, Bağdat'tan Kurtuba'ya, Şam'dan Granada'ya, İskenderiye'den Fez'e kadar dönemin en iyi okulları, kütüphaneleri, rasathaneleri bu dönemde kurulmuş olsun. Öyle bir çağ düşünün ki dünyanın ilk üniversitesini kuran Fatıma El Fihri'yi, cebir ve algoritmanın öncüsü El-Harezmi'yi, tıp alanındaki çalışmaları hala bugün dahi kaynak olarak okutulan İbn-i Sina'yı yetiştirmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"HER BİRİNİZ İŞLENDİĞİNDE GÖZ KAMAŞTIRACAK BİRER CEVHERSİNİZ"

Erdoğan, gençlere aralarından Cezeri'ler, Meryem el-İcliyye'ler, Aziz Sancar'lar, Selçuk Bayraktar'lar yetişmesi temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Her biriniz işlendiğinde göz kamaştıracak birer cevhersiniz. Devlet koruması altında yetişerek bugün çok önemli işler başaran abileriniz, ablalarınız bunun en güzel ispatı. Çektiği belgesellerle sayısız ödüle layık görülen öğretim görevlisi Yunus Topal, Müzik kariyeriyle gurur kaynağımız olan Merve Başoğlu, TEKNOFEST yarışmasında yüzlerce takım arasından üst sıralara yükselen yavrularımız ve bugünkü tiyatro oyununa hayat veren Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi ve Kartal Şehit Polis Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum."

Geleceğin, çocuklara verilen değerler, sunulan fırsatlar ve çocukların yüreklerinde yeşeren umutla şekilleneceğini belirten Erdoğan, çocuklar için atılmış her adımın Türkiye'nin yarınına yapılmış en değerli yatırım olduğunu ifade etti.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bilhassa devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu bir ev ortamında, bilim, sanat ve sporun ışığında yetişmeleri, hükümetlerimiz boyunca temel önceliklerimizden biri olmuştur. Bununla birlikte, biliyoruz ki bir çocuğun hayata en iyi şekilde hazırlandığı yer, şefkatli bir aile yanıdır. Bu inançla koruyucu ailelik müessesini güçlendirmek amacıyla başlattığımız Gönül Elçileri Projesi, ne mutlu ki binlerce çocuğumuzu koruyucu aileleriyle buluşturdu. 81 ilimizin vali eşlerinin de desteğiyle 2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız 515'ten, ocak ayı itibarıyla 10 bin 430'a yükseldi."

"SURİYE'DE, UKRAYNA'DA, YEMEN'DE ÇOCUKLAR SAVAŞIN SOĞUK VE KARANLIK GÖLGESİNDE BÜYÜYOR"

Koruyucu aile modelini örnek almak isteyen birçok farklı ülkeyle işbirliği içinde olunduğunu aktaran Erdoğan, "Bizler, bu süre zarfında edindiğimiz bütün tecrübeleri isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız. Yeter ki her çocuk aile sevgisiyle büyüyebilsin. Zira bugün, dünyanın birçok yerinde, Suriye'de, Ukrayna'da, Yemen'de çocuklar savaşın soğuk ve karanlık gölgesinde büyüyor." dedi.

Erdoğan, Gazze'nin, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu tarafından bir "çocuk mezarlığı" olarak nitelendirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Filistin'den gelen müjdeli haber, aylardır yangın yeri olan yüreğimize bir nebze olsun teselli oldu. Ateşkes anlaşmasının Filistinli kardeşlerimiz için kalıcı barışın ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Kaybettiğimiz 50 bine yakın kardeşimizi rahmetle anıyor, İsrail'in korkunç katliamlarına karşı topraklarını ve özgürlüklerini savunan kahraman Gazze halkını hürmetle selamlıyorum. Gökyüzünü bombaların değil, çocukların neşeli gülüşlerinin doldurduğu, barış ve huzurun hakim olduğu bir dünyayı birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum."

Konuşmasının ardından oyunu izleyen Erdoğan, gösteride yer alan çocuklarla aile fotoğrafı çektirdi.

Tiyatro oyununa Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri, devlet himayesindeki çocuklar ve eğitmenleri katıldı.

Emine Erdoğan, oyun öncesi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakan Göktaş, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunuyla birlikte Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğünün AKM fuaye alanındaki sergisini gezdi.

Erdoğan, tek tek incelediği çalışmaları yapan çocuklardan da bilgi alarak, onları tebrik etti.