Dem Parti’den İmralı açıklaması: Görüşme samimi ve umut vericiydi

Dem Parti İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptıkları ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunacaklarını söylemişti. Dün heyetten yapılan açıklamada İmralı'ya bir ziyaret daha yapılacağı belirtilerek, "Tüm iyi izlenimlerimizle birlikte en kısa zamanda Öcalan'a bir ziyaret gerçekleştirip sürecin sağlıklı yöntemlerle barışa ulaşması için hiçbir emeği esirgemeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Yazılı açıklamada şu cümleler ön plana çıktı: "Hemen tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/ yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Görüşmelerden edindiğimiz izlenim, tüm siyasi partilerde Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreci geride bırakma hususunda ortak bir arzu ve irade bulunduğu yönündedir."