Emine Erdoğan Altın Çağ oyununu izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocukların sahnelediği "Altın Çağ" adlı oyununu izledi. Oyunun ardından sosyal medya paylaşımında bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bilim tarihimizden aldıkları ilhamla azimli bir gencin hikayesini anlattıkları 'Altın Çağı' isimli tiyatro oyunundaki gibi her birinin nice başarıya imza atacağından şüphem yok. Zira örnek alabilecekleri, devlet himayesinde yetişerek sanattan bilime her alanda önemli işler başarmış gençlerimiz var."

DOSTLUĞUMUZ PEKİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile önceki gün bir araya geldi. Emine Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj'a teşekkür etti. Emine Erdoğan, "Moğolistan Devlet Başkanı ve kıymetli eşinin nazik ziyaretleri, kültürlerimizin ortak köklerine duyduğumuz saygıyı ve dostluğumuzu pekiştirdi" ifadelerini kullandı.

YARIYIL PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik de paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir. Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.