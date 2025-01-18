Erdoğan’dan CHP’nin yolsuzluklarına tepki: Yapılan hırsızlıklar gün gibi aşikar

Başkan Erdoğan, partisinin Konya İl Kongresi'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'nin belediyeler üzerinden gerçekleştirdiği rüşvet çarkı ve yolsuzluklara tepki gösterdi. Erdoğan, "Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne halde... Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan artık vazgeçin, biz işte buradayız. Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın yanında yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlıklar gün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki topun büyüğü heybede, bunu onlar da biliyor" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KARTA CEVAP VERDİ

"En büyük vizyonları kırmızı kart göstermek" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "En büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmak olanlara anlatabilmek mümkün değildir. Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sananlara rahmetli bir yazarımızın ifadesiyle diyorum ki, halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır. Parti içi iktidar kavgasına kendilerini öyle kaptırdılar ki, dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. Hamas'ı suçladılar. Millet bunlara tepki gösterince bu sefer, 'biz öyle demek istemedik' diyerek suçlarını bastırmaya çalıştılar. Siyaset üretmediklerini kendi seçmenleri bile görüyor."

'MAĞDURLARIN YANINDAYIZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. Suriye'den Gazze'ye, gönül coğrafyamızın tamamında varız. Mazlum ve mağdurların yanındayız. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri takip ederken, sokağın nabzını tutmaktan, vatandaşın sesine kulak vermekten geri durmuyoruz. Dış politika kadar önemli bir diğer önceliğimiz, milletimizin canını yakan hayat pahalılığı meselesini çözmektir. Enflasyon, hayat pahalılığı dediğimiz illetin anasıdır. Bunun için evvela enflasyonu düşürmeyi, fiyatlardaki dengesiz artışların önüne geçmeyi, piyasalardaki istikrarı tekrar güçlendirmeyi hedefliyoruz. Esasen işçi, memur, emekli, küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin gelirlerinde tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik. Milletimiz bize güvensin. Aşamayacağımız engel yoktur" dedi.

KONYA ÇEVRE YOLU'NUN İKİNCİ BÖLÜMÜ AÇILDI

Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan, "Konya'ya güncel rakamla 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizi kuzeyde Ankara ve Eskişehir'e batıda Isparta, Afyonkarahisar ve oradan İzmir'e doğuda Aksaray, Niğde ve oradan Kayseri'ye güneyde ise Antalya, Karaman ve Mersin'e bağladık. Yollarımızı daha güvenli bir yapıya kavuşturduk" dedi. Erdoğan ardından Konya'da askeri erken ihbar uçağında incelemelerde bulundu.

'CHP TİTREMELİ VE KENDİNE GELMELİDİR'

Başkan Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi açılışına katıldı. Ardından partisinin Kayseri 8. İl Kongresi'ne katılan ve CHP'yi "Titre ve kendine gel" diyerek uyaran Başkan Erdoğan, "Muhalefetin durumu içler acısı halde. Siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin. Bari ülkenin çözümüne katkı veremiyorsunuz, iktidarımıza gölge etmeyin" dedi. Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan şöyle söyledi: "56 yıllık Baas zulmü bir gecede yıkıldı. Suriye halkı kendi geleceğini yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla iletliyor. Biz de buna gereken her türlü desteği veriyoruz. Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin tasfiyesini sağlamaktır. Suriye'de eli silahlı eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdikçe kendimizi emniyette hissedemeyiz. PKK/YPG'nin çöpe atılması yakındır."