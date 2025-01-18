Milyonlarca öğrenci karnesini aldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi dün sona erdi.

'GERÇEĞE YÖNELİN'

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak ve 31 Mart-4 Nisan'da ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline girecek öğrencilere teknolojiyle ilişkilerinde ölçülü ve bilinçli olmalarını tavsiye ederek tatil günlerinin ekranlarda hapsolmuş bir döneme dönüştürülmemesi uyarısında bulundu. Bakan Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik mesaj yayımladı. Tekin, "Hayat, sınavlardan ve notlardan çok daha büyük bir yolculuktur. Gençler, ekranların yerine hayatın gerçek zenginliklerine yönelin" ifadelerini kullandı.

Denizli'de düzenlenen "Milli Eğitim Bakanı olsaydınız neler yapardınız" konulu yarışmanın birincisi Egehan Çomak (10) ise özgüveniyle kendine hayran bıraktı. Arkadaşlarına çeşitli vaadler veren minik Bakan, öğretmenlerini de ikramiye ve 5 yıldızlı otelde tatil ile unutmadı. Egehan Çomak, "Her öğrenciye bir adet tablet hediye edeceğim. Öğretmenler Günü'nde her öğretmene 1 maaş ikramiye ve 5 yıldızlı otelde 3 gün tatil hediye ediyorum" dedi.