Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

İmza töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Robert Fico ve kıymetli heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyuyorum.

Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurullarımız arasında askeri, savunma sanayi ve kültür gibi muhtelif alanlarda işbirliğini öngören belgelerde imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut işbirliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum.

"HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Değerli basın mensupları Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor.

Bildiğiniz üzere savunma sanayi alanında Son 20 yılda büyük ilerlemeler kaydettik. NATO müttefiki iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayi işbirliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı

"TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ İLE BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELERİ DE ELE ALDIK"

Değerli dostumla Bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyor.

Tabii Artık tüm Avrupa'yı etkileyen Ukrayna'daki Savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Biliyorsunuz Slovakya'nın gerek Rusya gerek Ukrayna ile temasları var. Savaşın müşavir coğrafyamızdaki etkileri daha da derinleşmeden adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldık.

"SURİYE'DE ÖNCELİĞİMİZ İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI"

Ayrıca Suriye'de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Slovakya'nın gerek ikili düzeyde gerek Avrupa Birliği nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkanına değindik.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Kıymetli basın mensupları, Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan Ateşkes mutabakatının İsrail'in tüm diretmelerine rağmen hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir.

Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarını hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir.

Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.