Gazze 471 gün sonra ilk kez bombardımansız bir sabaha uyandı

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası mutabakatı dün yerel saatle 11.15'te yürürlüğe girdi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 471 gündür düzenlediği saldırılar durdu. Gazzeliler 15 aydan uzun süre sonra ilk kez bombalama ve patlama sesi olmadan bir gece geçirebildi.

Saldırılar ve bombardıman sesleri altında 471 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'deki Filistinliler, bu sabah patlama sesi duymadan uyandı.

"GAZZELİ ÇOCUKLAR KORKU VEYA BOMBARDIMAN OLMADAN UYUDU"

Gazze'de yaşayan Filistinliler İsrail saldırısı olmadan geçirdikleri ilk geceye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Yusuf Hamada isimli Gazzeli, sosyal medya hesabında "Gazzeli çocukların korku veya bombardıman olmadan uyuduğu ilk gece. Allah'a şükürler olsun." ifadesini kullandı.

MORGLARIN ÖNÜNDEKİ ACI BEKLEYİŞ SON BULDU

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 913 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu saldırılarda ölen Filistinliler, hem kayıt altına alınabilmek hem defnedilmek için yakınları veya sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere getiriliyordu.

Hayatını kaybeden Filistinliler, defin öncesi hastanelerin morglarına tutuluyordu. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce kişi bu morglar önünde yakınlarının yasını tutmuştu.

Filistinliler, İsrail saldırılarının durmasıyla 7 Ekim'den bu yana bu gece ilk kez yakınlarını kaybetmedi ve hastanelerin morgları önünde beklemek zorunda kalmadı.

Gazeteci Ebubekir Abid, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Aksa Hastanesine ait morg önünde kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Abid, Aksa Hastanesi morgunun kilitli olduğunu dile getirerek "7 Ekim'den bu yana bu hastanenin morgu ilk kez kilitli. Gözyaşları içindeyim. Artık can kaybı yok, sefalet yok, ceset yok ve yere sıçrayan kan yok. Bu korkunç sahneler artık yok." ifadelerini kullandı.