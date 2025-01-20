Son dakika: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyet geçti
2012 yılında kapanan Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nun açıldığı bildirildi.
TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ
Bu kapsamda başkonsolosluğunda Türk bayrağı tekbirler eşliğinde göndere çekildi. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda, vize ve pasaport işlemleri yapılacağı bildirildi.
2012'NİN TEMMUZ AYINDA HİZMET VERMEYİ DURDURMUŞTU
Türkiye'nin Halep başkonsolosluğunda, vize ve pasaport işlemleri yapılacak. Başkonsolosluk, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.
BAKAN FİDAN 15 OCAK'TA AÇIKLAMIŞTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Ocak'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirdiği 3+3 formatındaki toplantının ardından Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.