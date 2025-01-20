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Son dakika: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu'nda göndere çekildi

Son dakika haberleri...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini açıklamıştı. Bugün faaliyete geçen Halep Başkonsolosluğu'nda Türk bayrağı göndere çekildi.

AA HABER MERKEZİ

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Son dakika: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyet geçti

2012 yılında kapanan Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nun açıldığı bildirildi.

TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Bu kapsamda başkonsolosluğunda Türk bayrağı tekbirler eşliğinde göndere çekildi. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda, vize ve pasaport işlemleri yapılacağı bildirildi.

2012'NİN TEMMUZ AYINDA HİZMET VERMEYİ DURDURMUŞTU

Türkiye'nin Halep başkonsolosluğunda, vize ve pasaport işlemleri yapılacak. Başkonsolosluk, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.

BAKAN FİDAN 15 OCAK'TA AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Ocak'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirdiği 3+3 formatındaki toplantının ardından Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi Uygulamasını İndirmek İçin Tıklay��nız

Son dakika: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi Son dakika: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi Son dakika: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi

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