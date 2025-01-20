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Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Son dakika haberleri... İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karaman'ın istifasıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 28'e düştü.

AA

Giriş Tarihi:

Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti

Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "millete daha iyi hizmet etme iradesinin bir gereği olarak" parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Ünal Karaman, "Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak, Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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