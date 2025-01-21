Akpolat’ın kardeşi Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

SUÇ örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kardeşi Elif Akpolat, sosyal medya hesabı üzerinden CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Akpolat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyadan yayınladığı videoda 'normalleşme' süreci üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı.

Öte yandan Akpolat'ın kardeşi Elif Akpolat sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar yaptı. Akpolat şu ifadeleri kullandı: "Sen masalcı dedeler gibi anlat dur... Bu gençler sana kenara çekil memleket elden gidiyor dediler sadece. Hiçbir zaman seni birilerinin kucağına atıp birilerinin ekmeğine yağ sürmediler. Her zaman sana destek olmaya devam ettiler. Senden değil pir düşkün bile olmaz!"